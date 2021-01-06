اليوم السابع
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ترامب: مظاهراتنا هدفها "إنقاذ الديمقراطية الأمريكية"..ويهدد بفضح جمهوريين

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:17 م
ترامب: مظاهراتنا هدفها "إنقاذ الديمقراطية الأمريكية"..ويهدد بفضح جمهوريين دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن مظاهرات اليوم هدفها "إنقاذ الديمقراطية الأمريكية"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيدمرون البلاد وهو لن يسمح بذلك، متهما الحزب الديمقراطى بالاحتيال في العديد من الانتخابات السابقة.

وأضاف أنه ساعد 24 نائبا جمهوريا فى الانتخابات ولكن بعضهم أظهروا أنهم "ضعفاء"، وقال إنهم هؤلاء الضعفاء غضوا الطرف عن أفعال الديمقراطيين وأخطائهم.

وهدد في مظاهرات حاشدة في واشنطن للاعتراض على نتائج الانتخابات الأمريكية بالتزامن مع اجتماع الكونجرس اليوم للتصويت على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بأنه سيعلن عن الجمهوريين الذين لن يقفوا بجانبه اليوم.

وأضاف إنه سيقدم الأدلة اليوم على تزوير الانتخابات، متسائلا أمام آلاف المتظاهرين "هل تصدقون أنه فاز بـ80 مليون صوت". وأكد أنه لن يسمح بفوز خصمه، جو بايدن.

وأوضح  أنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة.


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