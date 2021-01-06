ترامب فى هجوم جديد على نتائج الانتخابات: أسوأ من انتخابات دول العالم الثالث

ريهام عبد الله

واصل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، الهجوم على ما وصفه بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "عمليتنا الانتخابية أسوأ من تلك فى دول العالم الثالث، الحمقى يحرجون الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"صادف أنهم عثروا على 50 ألف بطاقة اقتراع فى وقت متأخر من الليلة الماضية، الحمقى يحرجون الولايات المتحدة، عمليتنا الانتخابية أسوأ من تلك التى فى دول العالم الثالث!".



ترامب

وتوافد آلاف الأمريكيين من أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب علي واشنطن للمشاركة في احتجاجات تنطلق بعد ساعات، للتنديد بنتائج الانتخابات الأخيرة التى فاز بها منافسه جو بايدن، والذي سيتم التصديق علي فوزه من قبل الكونجرس الليلة، قبل أقل من أسبوعين من حفل التنصيب المقرر 20 يناير.

ومن المتوقع استمرار توافد أنصار ترامب، للاستماع إلى كلمة يلقيها خلال تلك الاحتجاجات بشأن ما يراه تزوير للانتخابات خلال خطوات حاشدة من البيت الأبيض، وعززت السلطات المحلية الأمن وحذرت السكان فى المدينة وحولها للابتعاد عن المحرضين الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين.

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، إنه تم تدشين منصة كبيرة للفرقة الموسيقية فى الحديقة الخلفية للبيت الأبيض وربطت مكبرات صوت ضخمة وظهرت آلاف الكراسى على العشب قبل المسيرات وسيغادر الرئيس ترامب منصبه فى غضون أسبوعين

وبدأت الأحداث والنقد اللاذع بالفعل أمس الثلاثاء قبل يوم من العد الرسمى للكونجرس لأصوات الهيئة الانتخابية.

وتحدث بعض حلفاء ترامب إلى مئات الأشخاص الذين احتشدوا فى ساحة الحرية فى المدينة مساء الثلاثاء، وشكر مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي عفا عنه ترامب الشهر الماضي ، جميع "الجنود الرقميين" - فى إشارة واضحة إلى نظرية المؤامرة الملتفة المؤيدة لترامب الذين كانوا يقاتلون لإبقاء الرئيس في مكانه.