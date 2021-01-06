تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بقها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قادت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، حملة مكبرة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمولات التجارية، بالاشتراك مع قسم شرطة قها بقيادة العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها، والرائد عبد العظيم، نائب مأمور قسم قها، والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

فيما تابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الأربعاء، إلتزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 500 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة.

تحرير مخالفات الامتناع عن ارتداء الكمامات



جانب من الحملة على الكمامات بقها



خلال الحملة



رئيس مدينة قها تقود الحملة