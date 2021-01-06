تبدأ بـ200 إسترلينى وحتى 10 آلاف.. الشرطة البريطانية تتعهد بتغريم من لا يرتدى "كمامة"

كتبت رباب فتحى

تعهدت الشرطة البريطانية اليوم بتغريم أي شخص لا يرتدي كمامة أو يتجمع في مجموعات من أكثر من اثنين مع نشر قوانين الإغلاق الجديدة في إنجلترا وتم الكشف عن أنها ستطبق حتى عيد الفصح على أقرب تقدير، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

دخلت اللوائح التي تقوم عليها القيود الصارمة حيز التنفيذ في إنجلترا بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه لم يُترك له خيارًا بسبب تفشي متغير جديد من الفيروس.

لقد انغمست الدولة بأكملها بشكل أساسي في نسخة مشددة من المستوى 4 ، مع حظر مغادرة المنزل ما لم يكن هناك سبب "أساسي" محدد. ينص القانون على أنه يمكن للشرطة تفريق التجمعات في الخارج واستخدام "القوة المعقولة" إذا لزم الأمر.

وقالت الشرطة هذا الصباح إنها ستتخذ موقفًا أكثر تشددًا من ذي قبل ، حيث ستفرض غرامات "بسرعة أكبر" على أي شخص يرتكب "انتهاكات واضحة ومتعمدة وخطيرة". أولئك الذين يخالفون قانون ارتداء الأقنعة "يمكن أن يتوقعوا تغريمهم " ، ويواجه الأشخاص الذين يحضرون الحفلات غرامات مع المنظمين.

وقالت "ديلى ميل" إنه سيتم إصدار إشعارات عقوبة ثابتة بقيمة 200 جنيه إسترليني للمخالفة الأولى ، مع مضاعفة هذه الغرامة بحد أقصى 6400 جنيه إسترليني. أولئك الذين لا يلتزمون ، أو يشاركون في تجمع غير قانوني لأكثر من 30 شخصًا يخاطرون بغرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني.

و شعر نواب حزب المحافظين بالقلق من أن اللوائح قد مددت تاريخ انتهاء صلاحية نظام المستويات من 2 فبراير إلى 31 مارس - على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء أن النظام يمكن أن يبدأ في التخفيف من منتصف فبراير إذا سارت عملية إطلاق اللقاح بشكل جيد.