بث مباشر من قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

احتفلت طائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية ، اليوم بعيد الظهور الإلهى "الغطاس" ، حيث ترأس البابا ثيودروس الثانى ، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة البشارة فى المقر البطريركى بالمنشية الصغرى فى الإسكندرية ، وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

وكان من المقرر أن يتم استكمال الاحتفال بالعيد ، حيث يتوجه البابا ثيؤدروس الثانى فى كل عام إلى النادى البحرى اليونانى ليغطس الصليب المقدس فى البحر، وبعد تغطيس الصليب يلقيه فى البحر حيث يسارع الشباب بالغوص لإحضار الصليب ، إلا أن الكنيسة أعلنت هذا العام إلغاء هذا الطقس الاحتفالى بسبب أزمة فيروس كورونا للحد من انتشارها و الاكتفاء فقط بصلاة القداس صباح اليوم .

من جهه آخرى أكد القمص إبرام إميل الوكيل البابوى بالإسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن قداس عيد الميلاد مساء اليوم ، سوف يقتصر على حضور 20 شماسا فقط، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية، وقرار قداسة البابا تواضروس الثانى لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا.

كما أكد إميل على أن البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية، قد اعتذرت عن استقبال التهنئة بالأعياد القادمة، خلال شهر يناير القادم، وذلك بسبب الظروف الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم ويشفى كل مريض.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، قد أصدرت تعليمات هامة بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، وقالت فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفى ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية، وهما "إيبارشية البابا" اعتبارًا من اليوم وحتى 31 يناير منه ان يقام قداسا عيدى الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصا و أن يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.