باحث سياسى: أحداث الكونجرس لم تحدث فى تاريخ أمريكا وأتوقع اشتعال الأمور

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور مايكل مورجن الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ما يحدث حاليا فى مبنى الكونجرس لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: بعد الخطاب انتقل المتظاهرين حوالى ميل وهى مسافة ليست قصيرة وصولا إلى الكونجرس، والكونجرس مؤمن بشكل عالى، وهناك الكثير من الحواجز، ولكن الأعداد الكبيرة التي زحفت على الكونجرس كانت كبيرة وقصدوا المكان الذى كان يتم فيه التصويت على نتيجة الانتخابات واقتحام مجلس النواب له دلالات أخرى.

وأضاف: لا يوجد عنف من المتظاهرين ولا يوجد عمليات تخريب حتى الآن، وأعتقد أن مايك بنس رجل يمشى بالقانون ولا يوجد بيديه شىء ممكن أن يقوم به، وأعتقد أن الأمور ستشتعل بشكل أكبر بعد رد فعل المجموعات الأخرى وخروج مجموعات أخرى وأن المتظاهرين كانوا يحتاجون أن يقولوا إن الدولة ترفض حقهم في الاعتراض .