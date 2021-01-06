انهيار مستشفيات ماناوس البرازيلية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

فاطمة شوقى

تعانى منطقة ماناوس، عاصمة الأمازون البرازيلية، من عواقب وخيمة لوباء كورونا بسبب ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، ووصلت المستشفيات إلى حدودها القصوى واكتظت المقابر بالزيادة الهائلة فى الوفيات الناجمة عن الوباء.

وبعد شهور من الاستقرار النسبى، تستعيد ولاية أمازوناس الآن واحدة من أكثر لحظاتها خطورة، خاصة فى ماناوس، حيث تنمو الخطوط فى المستشفيات يومًا بعد يوم مع انتشار المرض بعد نهاية عطلة العام، مما تسبب فى التكتلات بمعظم أنحاء البلاد.

وبعد ما يقرب من عام من الانغماس في الفوضى، طارد الانهيار الصحي مرة أخرى ولاية أمازوناس البرازيلية، حيث أدت الزيادة المقلقة في الإصابات من فيروس كورونا إلى شل الخدمات غير الأساسية لمدة خمسة عشر يومًا.

ومع تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي من قبل السكان، سجلت ولاية الأمازون رقمًا قياسيًا جديدًا من إصابات كورونا فى اليوم السابق، وهو المرض الذي خلف بالفعل ما يقرب من 200 ألف حالة وفاة، و 7.7 مليون إصابة فى جميع أنحاء البرازيل، الذى يعتبر واحد من دول العالم الأكثر تضررا من الوباء والتى لم تحدد بعد الموعد الدقيق للتطعيم على الرغم من خطورة الوضع.

وفى ولاية أمازوناس وحدها، أودى الفيروس بحياة أكثر من 5300 شخص، 23 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسبب فى تراكم 203 آلاف إصابة حتى الآن.

وأوضح أندريه باتريسيو ، طبيب الأمراض المعدية من مؤسسة Amazon Tropical Medicine Foundation ، لوكالة "إيفى " الإسبانية أن العدد الإجمالى للمرضى فى المستشفى أسوأ مما كان عليه في الأشهر الأولى من العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمراض الأخرى التى يعانى منها شعب أماناوس ومنها أمراض الجهاز التنفسى والملاريا وحمى الضنك، وهى أمراض تتكاثر خلال موسم الامطار الذى بدأ مؤخرا فى منطقة الأمازون.

وحذر وزير الصحة في أمازون مارسيلوس كامبيلو في تصريحات لإيفى الإسبانية: "نحن نتعرض لضغوط من كوفيد 19 وأسباب أخرى ونحن في حدود قدرتنا المثبتة".

وحددت الحكومة الإقليمية توسيع الأسرة في المستشفيات لتلبية الطلب المتزايد على المستشفيات ، والذي قد يزداد أكثر في الأسابيع المقبلة ، حيث من المتوقع زيادة الحالات بعد عطلة عيد الميلاد.

وكان النظام الصحي البرازيلي في حالة انهيار دائمًا ، لكن فيروس كورونا زاد الأمر سوءًا، وحذر باتريسيو في هذا الوقت من أن جميع المستشفيات العامة والخاصة تقريبًا بلا أسرة "، مشددًا على إجهاد العاملين في مجال الصحة بعد ما يقرب من عام من المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا.

وأدى وضع الدولة المقلق إلى التزام الحكومة هذا الأسبوع بقرار قضائي يقضي بشلل جميع الأنشطة غير الضرورية للدولة لمدة خمسة عشر يومًا.

وكان الحاكم ويلسون ليما قد أصدر مرسوما في أواخر ديسمبر بإغلاق أنشطة مثل تشغيل الحانات والمطاعم ومراكز التسوق والمتاجر ، مما تسبب في مزيد من الحشود في الشوارع مع احتجاج التجار والعملاء على القرار.

وبضغط شعبي ، ألغت ليما القانون واستمرت الأنشطة ، مما أثار رد فعل النيابة العامة على طلب الحجر الصحي الإلزامي أمام العدالة.

بعد قرار المحكمة ، استيقظت المتاجر والحانات على إنزال الستائر في شوارع ماناوس ، حيث عززت الشرطة الضوابط يوم الثلاثاء ووضعت خطوات لمنع مرور المركبات والمشاة ، بحسب إيفي.