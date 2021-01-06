وكانت حكومة العاصمة طوكيو قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بالفيروس، وأن نحو نصف الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها في البلاد توجد بالعاصمة التي تشهد أيضًا تزايد عدد الحالات الحرجة، فيما يحذر المسئولون من احتمال انهيار النظام الطبي.

وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، قد حثوا الحكومة اليابانية السبت الماضي على إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددًا.