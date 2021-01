الولايات المتحدة تحقق فى تسجيل صوتى يهدد باستهداف مبنى الكونجرس بطائرة

أبلغ مراقبون جويون أمريكيون بتلقيهم تسجيلا صوتيا يحتوى على تهديد بتنفيذ عملية إرهابية في واشنطن الأربعاء انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى قبل عام، وجاء في التسجيل الذى نشرته شبكة "سي بي إس"، "سنوجه طائرة إلى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، "سننتقم لسليمانى".

وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر، بأنه تم إطلاع البنتاجون ووكالات أمنية أخرى على هذا التسجيل، وحسب الشبكة الأمريكية، فإنه لم يم تحديد هوية من أرسل التسجيل، وبينما يعتقد مكتب التحقيق الفيدرالي، أن التحذير من وقوع هجوم غير جدي، إلا أنه يجري التحقيق فيه على أنه خرق لترددات الطيران.

Chilling threat sent to air traffic controllers vowing revenge for killing of Iranian general under investigation https://t.co/nSX3dVg4uE pic.twitter.com/qzrPv6GUHO