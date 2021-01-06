اليوم السابع
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المنيا تخصص رقم واتس آب لاستقبال استغاثات المواطنين بشأن كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:11 م
المنيا تخصص رقم واتس آب لاستقبال استغاثات المواطنين بشأن كورونا أسامة القاضى
المنيا-حسن عبد الغفار

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ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين بالتوجه المباشر إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة

وقالت المحافظة فى بيان: "وفى حال وجود أى شكوى تخص المنظومة الصحية، أو طلب لإحدى سيارات الإسعاف، فإن المحافظة تستقبل جميع الشكاوى أو الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 )، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335 .

 

 


مستشفيات العزل في المنيا

رقم الصحة

رقم طوارئ كورونا

مستشفى العزل بالمنيا

ارقام طوارئ محافظة المنيا

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