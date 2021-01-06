المرور تغلق طريق "بورسعيد- الإسماعيلية الزراعى" بسبب الشبورة المائية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت إدارة مرور بورسعيد إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية الزراعى، وطريق محور 30 يونيو، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهابت إدارة مرور بورسعيد قائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتى تزداد حدتها حتى تصل إلى ضباب.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرؤية تنخفض إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقى المركبات توخى الحيطة والحذر على الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية حتى الصباح.