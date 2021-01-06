القصة الكاملة لاختفاء مؤسس شركة "على بابا" منذ شهرين بعد انتقاد حكومة بلاده

كتب محمد شعلان

تحول الملياردير الصيني جاك ما"، مؤسس "على بابا" و Ant Group ، إلى حديث وسائل الاعلام العالمية والدوائر الاقتصادية في العالم بعد اختفاءه لفترة تخطت الشهرين، وبدأت وقائع الأزمة بعد انتقاده سياسات النظام المالي التي تتبعها حكومة بلاده، ليختفى بعدها "جاك ما" ولم يظهر في الأماكن العامة، أو حتى كمحكم في برنامج المواهب التلفزيوني الذي ابتكره، كما اعتاد الظهور فيه، لمدة أكثر من شهرين.

ودخل الملياردير الصيني "جاك ما"، في أزمة خلال خطاب ألقاه في شنجهاى في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي، وهاجم فيه الحكومة وتحدث عن ضرورة إصلاح النظام التنظيمى والبنوك المملوكة للدولة، وأكد أن النظام الحالى يخنق الابتكار.



الملياردير الصيني جاك ما

وأعقب هذا الخطاب لمالك شركة "على بابا"، أزمات متتالية للملياردير الصينى، أولها إلغاء بورصة شنجهاى إدراج شركة متفرعة من مجموعة «علي بابا» في البورصة في اللحظة الأخيرة، بعدما جمعت 34.4 مليار دولار، ولم يشاهد "جاك ما" فى مكان عام منذ فشل إدراج شركته في البورصة.

وبعدها وجهت سلطات المنافسة الصينية اتهاما آخر لـ"جاك ما" وفتحت تحقيق ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت «علي بابا»؛ بشبهة قيامها بممارسات احتكارية، وكان للخبر صدمة كبيرة، حيث تتميز "علي بابا" ورئيسها جاك ما، بشخصيته القوية، الذي يعد رمزاً للنجاح التكنولوجي في آسيا.



جاك ما

وأعقب هذه الأزمات المتتالية للملياردير الصيني جاك ما"، مؤسس "على بابا" و Ant Group، اختفاء طويل وآخرها غيابه عن نهائي أحد البرامج التي تقدم شركاته خلالها منحة مالية لرواد الأعمال الأفارقة بقيمة 1.5 مليون دولار، حيث كان من المُقرر أن يكون على رأس اللجنة المسؤولة عن تقييم أفكار المتسابقين التجارية.

ووفقاً لصحيفة فينانشيال تايمز البريطانية، حذفت صورة الملياردير الصيني "جاك ما"، من صفحة التحكيم على الويب، واستبعاده من مقطع فيديو ترويجي، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم علي بابا، قوله إن السيد "جاك ما" لم يعد من الممكن أن يكون جزءاً من لجنة التحكيم بسبب تضارب في الجدول الزمني.

واستقال "ما" من منصبه كرئيس لشركة علي بابا في عام 2019، وحتى وقت قريب، كان "ما" أغنى رجل في الصين بثروة وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، ومع ذلك، فإن صافى ثروة "ما" قد تعرض لضربات بلغت 12 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين حيث شددت الصين القواعد الخاصة بصناعة التكنولوجيا المالية، واليوم ، تبلغ ثروة "ما" 50.6 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في الصين ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.