ذكرت فضائية العربية، نقلا عن وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش السودانى نجحت فى إحباط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية.
وشدد الفريق الركن خالد عابدين الشامى نائب رئيس هيئة الأركان السوداني للعمليات، فى وقت سابق، على عدم التفريط في شبر واحد من أراضي السودان بمنطقة الفشقة (في الشرق) حتى الحدود الدولية (مع إثيوبيا)، مؤكدا عدم الاعتداء على الآخرين والعمل بكل تجرد، وفقا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن الشامي قوله، خلال مخاطبته قافلة "سياج الأمان" و "منظومة الصناعات الدفاعية" و "مبادرة أهل القضارف" بقيادة الفرقة الثانية مشاة، إن القوات المسلحة تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أرض الوطن، وحيا منظومة الصناعات الدفاعية، التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للقوات المسلحة من الذخيرة، مرورا بالصواريخ والطائرات.
ودعا الشامي، إلى وحدة الصف وتجاوز الصغائر والمرارات من أجل الوطن وعزته وكرامته، وطمأن أهل السودان بقدرة القوات المسلحة علي حماية كل شبر من أرض الوطن، وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والإرتقاء بها لصد أي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.
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