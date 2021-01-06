كتب سمير حسنى

ذكرت فضائية العربية، نقلا عن وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش السودانى نجحت فى إحباط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية.

وشدد الفريق الركن خالد عابدين الشامى نائب رئيس هيئة الأركان السوداني للعمليات، فى وقت سابق، على عدم التفريط في شبر واحد من أراضي السودان بمنطقة الفشقة (في الشرق) حتى الحدود الدولية (مع إثيوبيا)، مؤكدا عدم الاعتداء على الآخرين والعمل بكل تجرد، وفقا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها.