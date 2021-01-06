الطاقة الذرية الإيرانية: إذا التزمت باقى الأطراف بالاتفاق النووى فسنعود للوضع السابق

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه بلاده يمكنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وذلك خاضع لاحتياجاتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانيةـ أنه إذا التزمت باقى الأطراف بالاتفاق النووى، فسنتراجع إلى الوضع السابق.

وقبلها قال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، إنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، فى حين أكد بيان فرنسي ألماني بريطاني، إن الدول الثلاث قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%.