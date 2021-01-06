اليوم السابع
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السفارة السعودية بأمريكا تطالب مواطنيها بعدم الحضور لواشنطن

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:36 م
السفارة السعودية بأمريكا تطالب مواطنيها بعدم الحضور لواشنطن إقتحام الكونجرس الأمريكى
كتب مصطفى عنبر

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طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالالتزام بحظر التجول الذي فرضته السلطات المحلية عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن.

 

وقالت السفارة-وفقا لصحيفة سبق السعودية- إنه "على المواطنين المتواجدين في واشنطن الالتزام بحظر التجول من الساعه ٦م اليوم ( الاربعاء ) وحتى الساعة 6 من صباح الغد واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور الى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على ارقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة".

 

وكانت عمدة العاصمة واشنطن ميوريل باوزير، أعلنت عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت واشنطن .

 

وقالت "ميوريل" في تغريدة عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".

 

 

 


ترامب

انصار ترامب

السعودية

الانتخابات الامريكية

واشنطن

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