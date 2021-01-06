اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 05:52 م
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الرئيس اليمنى ينتقد تدخل إيران فى شؤون بلاده

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:30 م
الرئيس اليمنى ينتقد تدخل إيران فى شؤون بلاده عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ

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انتقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، ما سمّاه تدخل إيران الفاضح فى الشأن اليمنى ودعمها الميدانى لأعمال ميليشياتها من خلال أعمال ما يسمى سفيرها فى صنعاء ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وأشاد هادى - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، وفقًا لقناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء - بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الجديدة واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي، مثمنًا بجهود المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم لليمن.

وأعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذى يتطلع إليه الشعب اليمني، كما بارك خطوات واتفاق المصالحة التى أسفرت عنها قمة العلا فى المملكة العربية السعودية بما يعزز وحدة الصف الخليجى والعربى وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة ومنها اليمن التى جددت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية فى اليمن.

من جهته.. أعرب المبعوث الأممى إلى اليمن عن تطلعه إلى زيارة العاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام، مؤكدًا تقديم المساندة فى هذا الإطار.

 


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اليمن

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عبد ربه منصور هادي

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