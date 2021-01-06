الخارجية الروسية: مستعدون للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استعداد روسيا للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة، البرلمان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نؤكد عزمنا على العمل بشكل مكثف مع فنزويلا الصديقة وشعبها وسلطاتها الشرعية.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية : سنواصل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تتطور باطراد في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت الانتخابات النيابية في فنزويلا في 6 ديسمبر الماضي، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، وأكثر من 14 ألف مرشح وتم تشكيل الجمعية الوطنية لفنزويلا، فيما رفض زعيم المعارضة خوان غوايدو التياره المعارض خوض الانتخابات.