اليوم السابع
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الخارجية الروسية: مستعدون للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:33 م
الخارجية الروسية: مستعدون للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة ماريا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استعداد روسيا للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة، البرلمان.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نؤكد عزمنا على العمل بشكل مكثف مع فنزويلا الصديقة وشعبها وسلطاتها الشرعية.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية : سنواصل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تتطور باطراد في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت الانتخابات النيابية في فنزويلا في 6 ديسمبر الماضي، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، وأكثر من 14 ألف مرشح وتم تشكيل الجمعية الوطنية لفنزويلا، فيما رفض زعيم المعارضة خوان غوايدو التياره المعارض خوض الانتخابات.


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