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الخارجية البريطانية: لا مبرر للمحاولات العنيفة لمنع انتقال السلطة فى أمريكا

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:52 م
الخارجية البريطانية: لا مبرر للمحاولات العنيفة لمنع انتقال السلطة فى أمريكا الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية البريطانية عن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى من قبل أنصار ترامب، "لا مبرر للمحاولات العنيفة لمنع الانتقال السلمى للسلطة في أمريكا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

 

وكانت قد تجددت الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب، واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

 

 


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