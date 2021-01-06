اليوم السابع
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الحرس الثورى الإيرانى يحمل واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:33 م
الحرس الثورى الإيرانى يحمل واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية الحرس الثورى الإيرانى
كتب أحمد عرفة

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حمل الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة ومغامرتها اللاإنسانية مسؤولية إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني، إن فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزنا عميقا في قلب الجميع، بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية في المنطقة.

 

ولفت الحرس الثوري الإيراني، إلى أن الكارثة أظهرت مجددا أن الاستكبار العالمي يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران.


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