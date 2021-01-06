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البرهان بعد لقائه وزير الخزانة الأمريكى: نحرص على علاقة استراتيجية مع واشنطن

الأربعاء، 06 يناير 2021 05:28 م
البرهان بعد لقائه وزير الخزانة الأمريكى: نحرص على علاقة استراتيجية مع واشنطن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني
كتب أحمد عرفة

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قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني بعد لقائه وزير الخزانة الأمريكي: "نحرص على علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ردا على اتهامات إثيوبيا: الجيش قام بإعادة انتشار داخل الحدود السودانية.

وفى وقت سابق أعلن مجلس الوزراء السودانى، أن السودان والولايات المتحدة وقعا، اليوم الأربعاء، إعلانا حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وقال مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، إنه جرى التوقيع بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، على إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبدالباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.

 


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اخبار السودان

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