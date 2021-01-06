الانتهاء من ميكنة الاستحقاقات وشئون العاملين بالديوان العام لمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ ومحمد إبراهيم رئيس وحدة المكينة بقطاع الحسابات والمديريات والدكتورة آمال معين مسؤول المكينة بالشرقية وعاطف عبد المقصود مدير المديرية المالية بالشرقية وجمال عبد العاطى المستشار المالى للمحافظة.

وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإسراع فى تنفيذ منظومة التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق الإنضباط المالى وإحكام الرقابة ورفع كفاءة إداره المال العام بدأت وزاره المالية بالتعاون مع المحافظات فى تنفيذ خطة ميكنة دواوين المحافظات ، حيث بدأ العمل من خلال 4 محاور رئيسية تمثلت فى ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين ، والحسابات، والمخازن والمشتريات، والإيرادات ، وذلك لترشيد الإنفاق وإدارة المال العام بكفاءة وفاعليه وتحقيق الإنضباط المالي.

وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، أنه تم الإنتهاء من ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين بديوان عام محافظة الشرقية ، وجارى تنفيذ باقى محاور الميكنة وصولاً إلى تحول رقمى كامل وإدارة الديوان العام بشكل مميكن بدون أوراق ، بالإضافه إلى الإتجاه نحو ميكنة مجالس المدن فى أقرب وقت .

كما استعرضت الدكتورة آمال معين مسئولة الميكنة بالشرقية ، آلية ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين بالديوان العام ، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات مكوده وربطها بإدارة الإستحقاقات من خلال قاعدة تشمل بيانات العاملين بالديوان العام والمستحقات المالية لهم بهدف ميكنة المرتبات ومستحقات العاملين ، بالإضافة إلى توحيد القواعد والمعايير لاستخراج هذه المستحقات وضمان فاعليتها بشكل موحد بدون أخطاء.

وشدد محافظ الشرقية ، على أهميه الإستفادة من منظومة التحول الرقمى كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية وتأتى ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جوده الخدمات التى تقدمها للجمهور، لافتاً إلى أن التحول الرقمى يساعد فى توفير التكلفة والوقت والجهد ويساعد على تحقيق الحوكمه وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزه و بسهوله ويسر.