اليوم السابع
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الأمن الكويتى يضبط ذخيرة وقنابل فى مخيم مخالف فى بلدية الجهراء

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:49 م
الأمن الكويتى يضبط ذخيرة وقنابل فى مخيم مخالف فى بلدية الجهراء قوات الأمن الكويتية
كتب محمد جمال

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كشف سليمان الغيص رئيس قسم إزالة المخالفات فى بلدية الجهراء في الكويت، عن ضبط ذخيرة ومتفجرات في أحد المخيمات الربيعية المخالفة وراء مقبرة الجهراء، وقال الغيص في تصريح لـ"القبس" إن المفتشين وخلال قيامهم بإزالة أحد المخيمات المخالفة، ولدى تفتيش إحدى الخيام قبل إزالتها عثروا على كيس يحتوي على ذخيرة وقنابل مسيله للدموع وقنابل صوتية.

وأضاف أنه تم إبلاغ الفريق الأمنى المصاحب للمفتشين والذين قاموا بتحريز المضبوطات.

وصرح بأنه أثناء عملية الإزالة حضر صاحب المخيم، وأكد أمام رجال الأمن أن هذا مخيمه فتم ضبطه وإحالته للجهات الأمنية لمتابعة التحقيق معه.


الكويت

الجهراء

أسلحة وذخائر

مخيمات

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