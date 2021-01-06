اعتقال عشرات النشطاء المطالبين بالديمقراطية فى هونج كونج

قال جون لي وزير الأمن في هونج كونج إن شرطة المدينة ألقت القبض على عشرات النشطاء المطالبين بالديمقراطية اليوم الأربعاء للاشتباه في انتهاكهم لقانون جديد للأمن بالتخطيط "لشل" حكومة هونج كونج و"الإطاحة بها".

وتمثل الاعتقالات أكبر حملة على معسكر المعارضة منذ أن فرضت بكين قانون الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

وقال لي للصحفيين إن المعتقلين خططوا لإلحاق "ضرر جسيم" بالمجتمع وإن السلطات لن تتهاون مع أي عمل تخريبي.

وتزيد الحملة على نشطاء المعارضة في هونج كونج من احتمالات التصادم بين الصين والولايات المتحدة مع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتولي منصبه في 20 يناير.

ويرى منتقدون أن قانون الأمن الجديد الذي فرضته الصين في يونيو يبدد الآمال في حريات واسعة النطاق صدرت وعود بشأنها عندما عادت المدينة إلى الحكم الصيني عام 1997.

وأشارت وسائل إعلام إلى اعتقال أكثر من 50 بينهم نواب سابقون ونشطاء وشخصيات بارزة.