إغلاق طريق الإسكندرية مطروح بعد تصادم 6 سيارات بالكيلو 60

مطروح حسن مشالى

أغلق المرور، صباح اليوم الأربعاء، طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى بعد تصادم 6 سيارات بالكيلو 60 أمام إحدى القرى السياحية بسبب الشبورة الكثيفة.

كانت تلقت نجدة مطروح، بلاغا من أهالى مدينة الحمام يفيد بوقوع حادث تصادم 6 سيارات بالكيلو 60 أمام قرية سياحية بطريق الساحل الشمالى الدولى الرابط بين مطروح والإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بمدينة الحمام وسيارات الإسعاف لمكان الحادث لرصد ملابساته وكذا نقل المصابين إلى المستشفى وإذا ما كانت هناك وفيات أم لا.

كما قامت هيئة إسعاف مطروح بالدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل الحالات والجثامين إلى مستشفى الحمام المركزي، مشيرين إلى حصر أعداد المصابين واستخراج الجثامين من سيارات الحادث لنقلها إلى مستشفى الحمام المركزي.