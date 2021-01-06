اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة عضو بالكونجرس الأمريكى بكورونا بعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:46 ص
إصابة عضو بالكونجرس الأمريكى بكورونا بعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لقاح كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كيفين برادي عضو مجلس النواب الأمريكي، عن الحزب الجمهوري، إنه أصيب بمرض كوفيد-19، بعد تطعيمه بالجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، في ديسمبر.

وأضاف برادي، في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أبلغني الطبيب في مجلس النواب بأن الاختبار أثبت إصابتي بمرض كوفيد-19، والآن أنا ملتزم بالحجر الصحي. قبل ذلك، وفقا للتوصيات، تلقيت جرعتي الأولى من لقاح شركة فايزر في 18 ديسمبر، وكانت نتيجة الاختبار سلبية في يوم رأس السنة الجديدة". وأشار عضو الكونغرس، إلى أنه سيبدأ العلاج غدا.

في الوقت الراهن، تمت في الولايات المتحدة، الموافقة على استخدام لقاحات من شركتي "فايزر، وموديرنا".

في السابق، ظهرت معطيات تدل على أنه حتى الجرعة المخفضة من اللقاح، يمكن أن تسبب مناعة مستدامة، ولكن لم يتم تأكيد هذه البيانات بعد.

وقبل ذلك، قال عالم المناعة الأمريكي منصف السلوي، إن السلطات الأمريكية تناقش إمكانية إعطاء بعض الأشخاص نصف جرعة من لقاح شركة "موديرنا"، لكي يشمل التطعيم عددا أكبر من السكان، لكن الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، نصحت بعدم تقليل جرعة اللقاح.

 

كورونا

لقاح كورونا

الكونجرس

فيروس كورونا

كورونا فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الفرق بين لقاحى كوفيشيلد وكوفاكسين فى الجرعات والفاعلية والتخزين

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:00 ص

الاتحاد الأوروبى قد يمنح موافقة على لقاح مودرنا خلال ساعات

الأربعاء، 06 يناير 2021 09:34 ص

الولايات المتحدة تعلن توزيع 17 مليون جرعة من لقاحات كورونا وتطعيم 4.8 مليون

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:00 ص

تأجيل الجرعة الثانية للقاح كورونا بين الرفض والتأييد.. بريطانيا تتبنى الخطوة للسماح بتطعيم أكبر عدد من السكان.. ألمانيا والدنمارك يميلان لاتخاذ القرار نفسه.. ومسئولو الصحة بأمريكا يؤكدون التزامهم بالجرعتين

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة