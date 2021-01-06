إجلاء رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وهى آمنة

رويترز

قال معاون بالكونجرس الأمريكى إن الشرطة نجحت فى إجلاء رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وهي آمنة، وشهد محيط مبنى الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء، حالة من الفوضى بعدما اقتحم عشرات من انصار الرئيس دونالد ترامب المبني بالتزامن مع جلسة بروتوكولية لإعلان فوز جو بايدن في الانتخابات التي جرت 3 نوفمبر الماضي.

وتمكن العشرات من اقتحام المبني بعد كر وفر شهدته الاحتجاجات العارمة التي نظمها أنصار ترامب في العاصمة واشنطن، بمشاركة عشرات الآلاف من الأمريكيين، بشعار "أوقفوا سرقة الانتخابات" للتأكيد علي رفضهم خسارة ترامب.