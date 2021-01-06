إجراء جراحة نادرة وطارئة لطفلة عمرها أيام تعانى من عيب خلقي بالأنف بالمحلة

كانت الطفلة قد ولدت منذ أيام وتبين إصابتها بعيب خلقي بالأنف بالمحلة إنسداد فتحتي الانف الداخليتين مما يؤدي إلى استحاله التنفس، وقام أطباء قسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى بفحص الحاله، و تم عمل اشعه مقطعيه لتأكيد التشخيص، وإجراء العملية و اصلاح العيب الخلقي وعمل فتحات داخليه للأنف لكي تتمكن الطفله من التنفس من الانف بصوره طبيعيه وذلك باستخدام المنظار الضوئي وقام بإجراء الجراحه الدكتور خالد البرادعي نائب رئيس قسم الانف والاذن.