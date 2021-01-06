اليوم السابع
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إجراء جراحة نادرة وطارئة لطفلة عمرها أيام تعانى من عيب خلقي بالأنف بالمحلة

الأربعاء، 06 يناير 2021 05:43 م
إجراء جراحة نادرة وطارئة لطفلة عمرها أيام تعانى من عيب خلقي بالأنف بالمحلة مستشفى المحلة العام بمحافظه الغربية
الغربية مصطفى عادل

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نجح فريق طبي من أطباء مستشفى المحلة العام بمحافظه الغربية برئاسه الدكتور جمال شادي مدير المستشفى، في إجراء جراحة نادرة و طارئة لطفلة عمرها أيام تعاني من عيب خلقي بالأنف بالمحلة، إنسداد فتحتي الانف الداخليتين، مما يؤدي إلى استحاله التنفس من الأنف ويحتاج لتدخل جراحي عاجل.

كانت الطفلة قد ولدت منذ أيام وتبين إصابتها بعيب خلقي بالأنف بالمحلة  إنسداد فتحتي الانف الداخليتين مما يؤدي إلى استحاله التنفس، وقام أطباء قسم الأطفال  المبتسرين بالمستشفى بفحص  الحاله، و تم عمل اشعه مقطعيه لتأكيد التشخيص، وإجراء العملية و اصلاح العيب الخلقي وعمل فتحات داخليه للأنف لكي تتمكن الطفله من التنفس من الانف بصوره طبيعيه وذلك باستخدام المنظار الضوئي وقام بإجراء الجراحه الدكتور خالد البرادعي نائب رئيس قسم الانف والاذن.
 
 
 
 
 

محافظة الغربية

مستشفى المحلة العام

إصلاح عيب خلقي لطفلة عمرها أيام

المحلة

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