أوروبا تحذر من محتالى الإنترنت: يبيعون لقاحات مزيفة وخطيرة بـ150 دولارا

كتبت: هناء أبو العز

وسط تحذيرات أوروبية وأمريكية من أن اللقاحات الزائفة تشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس وأرواحهم، إنهالت الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، بإتاحة لقاح كورونا، بأسعار خيالية، لتبدأ حملة تحذيرية من الحكومات الأوروبية، لمنع تداول أو شراء هذا اللقاح المزيف.

فبينما ينتظر الملايين دورهم في التطعيم بلقاح كوفيد-19 وربما يطول انتظارهم، يستخدم محتالون على الإنترنت البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل في إغراء ضحاياهم بإيهامهم أن بإمكانهم الحصول على جرعة خلال أيام مقابل مبالغ تصل إلى 150 دولاراً.

ووفقا لوكالة رويترز فإن مسئولين أوروبيين وأمريكيين قد حذروا عامة الناس من المحتالين الساعين للحصول على أموالهم وبياناتهم الشخصية ويقولون إن أساليب الاحتيال باستغلال الحاجة للقاح كوفيد-19 في ازدياد.

وتتضمن وسائل الاحتيال رسائل بالبريد الإلكتروني تعد بإدراج اسم المشتري في قوائم يفترض أنها سرية للحصول على اللقاح أو مكالمات هاتفية مسجلة مسبقاً تنتحل صفة الوكالات الحكومية.

وقد حذرت وكالات إنفاذ القانون ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الدولية ، من ظهور أساليب احتيال مرتبطة بجائحة فيروس كورونا وقالت إن العلاجات واللقاحات الزائفة التي يتم الإعلان عنها على مواقع زائفة قد تشكل مخاطر سيبرانية ومخاطر كبيرة على صحة الناس بل وأرواحهم.

وتقول شركة الأمن السيبراني "ريكوردد فيوتشر" التي تتابع أساليب الاحتيال فيما يتعلق بكوفيد-19 على الإنترنت إن نطاقات مواقع الإنترنت التي تتضمن كلمة لقاح مع كلمة كوفيد-19 أو فيروس كورونا زادت لأكثر من مثليها منذ أكتوبر لتصل إلى حوالي 2500 نطاق في نوفمبر عندما اقتربت اللقاحات المشروعة الأولى من الحصول على موافقات السلطات المعنية.

وقالت لينزي كاي المديرة بشركة "ريكوردد فيوتشر": حتى الآن يبدو أن الكثير من هذه النطاقات مجرد تسجيل لعناوين انتهازية لكن بعضها سيستخدم في محاولات للحصول على معلومات بإغراء الناس بالضغط على روابط خبيثة.

وأضافت أن فريق العاملين معها الذي يعمل على مسح الشبكة المظلمة لم يصادف حتى الآن أي لقاح مشروع محول من منشآت الرعاية الصحية أو مخزونات الدول.

ويستغل المحتالون مخاوف الناس من توزيع اللقاحات بوتيرة أبطأ كثيراً مما وعد به المسؤولون للوقاية من الفيروس الذي راح ضحيته أكثر من 1.8 مليون مصاب على مستوى العالم حتى الآن. وسيضطر معظم الناس للانتظار حتى الربيع بل وربما حتى الصيف للحصول على جرعتهم.