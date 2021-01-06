أهالى شمال سيناء يوفرون أجهزة أكسجين لمرضى كورونا بالجهود الذاتية

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح عددا من شباب مدينة العريش فى توفير أول دفعة من اجهزة الاكسجين التى يحتاجها مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج بنظام الحجر المنزلى وعددها 5 اجهزة .

قال "إسلام عروج " احد الشباب ، انه تم توفير 5 اجهزة بينها 4 تبرع بها احد رجال الاعمال وتم نقلها من القاهرة لشمال سيناء والجهاز الخامس وفرته نقابة الصيادلة بشمال سيناء .

اضاف ان هذه الاجهزة سيتم اتاحة استفادة المرضى منها بعد وضع الية توصيل مناسبة لها لكل من يحتاجها بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة .

وقال انه فور عرض طلب ان يتم اتاحة الفرصة للمتطوعين إدخال هذه الأجهزة لشمال سيناء تلقينا كل الدعم والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص بالمحافظة .

وتابع انه حاليا يتم تنفيذ حملة تطوعية لحث كافة رجال الاعمال ابناء المحافظة توفير مزيد من الأجهزة لمساعدة المرضى وتوزيعها بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد تكاتفا مع القطاع الطبى والمستشفيات لمواجهة هذا الوباء .