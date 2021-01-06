أنصار ترامب يتوافدون على واشنطن فى تظاهرة "أوقفوا سرقة الانتخابات".. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

بدء أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في التجمع في واشنطن العاصمة منذ امس الثلاثاء قبل الاحتجاجات المخطط لها اليوم الأربعاء ضد تصديق الكونجرس المتوقع لنتائج الهيئة الانتخابية بفوز بايدن بنتيجة 306-232 في الانتخابات على ترامب.

حشد ترامب مؤيديه بادعاءات ان الأدلة بأن تزوير الناخبين والمخالفات على نطاق واسع كلفته فترة ولاية ثانية في منصبه ، ومن المتوقع أن يلتف المتظاهرون اليوم حول شعار "أوقفوا السرقة"، ومن المتوقع ان يلقي ترامب كلمة لانصاره في الساعة الـ11 صباحا بتوقيت واشنطن، كما غرد سابقا انه يتوقع وجود حشود كبيرة.

Here’s the 5PM overhead view of the “Stop the Steal” rally at Freedom Plaza... 5-8PM

Roger Stone and George Papadopoulos expected to speak.

We have less than 1 block filled... Main events set for tomorrow.@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/GyeEJhHnI7 — Mike Valerio (@MikevWUSA) January 5, 2021

ووفقا لصحيفة ذا هيل، تمت الموافقة على التصاريح لـ "مسيرة ترمب" لمنظمة Women For America First في Ellipse يوم الأربعاء، و "التجمع من أجل النهضة" لائتلاف الثمانين بالمائة في ساحة الحرية، واحتجاج الأغلبية الصامتة في National Mall.

يستعد مسؤولو المنطقة لصدامات يحتمل أن تكون عنيفة بين مؤيدي ترامب والمتظاهرين المعارضين، حيث قام العمدة بتنشيط الحرس الوطني لدعم إنفاذ القانون خلال المظاهرات، وتحرص السلطات على تجنب هذا النوع من العنف الذي أحاط بالمظاهرات السابقة المؤيدة لترامب.

من المتوقع أن يحضر أعضاء Proud Boys مسيرات هذا الأسبوع "بشكل متخفي" من خلال الانقسام إلى مجموعات أصغر وتجنب ملابسهم النموذجية باللونين الأسود والأصفر التي تجعل التعرف عليهم أسهل. واعتُقل زعيم الجماعة، إنريكي تاريو ، قبل الاحتجاجات على تهم تدمير الممتلكات المتعلقة بالمظاهرات الشهر الماضي، وحثت باوزر (عمدة واشنطن) سكان المدينة على تجنب المتظاهرين "الذين يأتون إلى المدينة بحثًا عن المواجهة".

وقال في بيان: "أطلب من سكان واشنطن وأولئك الذين يعيشون في المنطقة البقاء خارج وسط المدينة وعدم التعامل مع المتظاهرين الذين يأتون إلى مدينتنا بحثًا عن المواجهة، وسنفعل ما يجب علينا لضمان بقاء جميع الحاضرين".