أنصار ترامب يتوافدون على واشنطن فى تظاهرة "أوقفوا سرقة الانتخابات".. فيديو

بدء أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في التجمع في واشنطن العاصمة منذ امس الثلاثاء قبل الاحتجاجات المخطط لها اليوم الأربعاء ضد تصديق الكونجرس المتوقع لنتائج الهيئة الانتخابية بفوز بايدن بنتيجة 306-232 في الانتخابات على ترامب.

حشد ترامب مؤيديه بادعاءات ان الأدلة بأن تزوير الناخبين والمخالفات على نطاق واسع كلفته فترة ولاية ثانية في منصبه ، ومن المتوقع أن يلتف المتظاهرون اليوم حول شعار "أوقفوا السرقة"، ومن المتوقع ان يلقي ترامب كلمة لانصاره في الساعة الـ11 صباحا بتوقيت واشنطن، كما غرد سابقا انه يتوقع وجود حشود كبيرة.

Here’s the 5PM overhead view of the “Stop the Steal” rally at Freedom Plaza... 5-8PM

Roger Stone and George Papadopoulos expected to speak.

We have less than 1 block filled... Main events set for tomorrow.@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/GyeEJhHnI7