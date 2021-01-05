وزير الهجرة ومحافظ السويس يفتتحان الخط الثاني لمصنع لإنتاج "ألواح الألومنيوم.. صور

السويس - السيد فلاح

افتتحت الدكتور نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الخط الثانى بالشركة المصرية الصينية لإنتاج ألواح الألومنيوم، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد .

ويقام المصنع على مساحة 16 ألف متر مربع في منطقة شمال خليج السويس بمنطقة الأدبية باستثمارات تصل 50 مليون دولار وتوفر 250 فرصة عمل مباشر في جميع التخصصات وينتج المصنع 3 ملايين متر مربع من الواح الألمنيوم سنويا.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن افتتاح الخط الثانى لتلك المنتج سيعطى مصر قدرة استعابية لتلك المنتج 30% من الاستهلاك المحلي، بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج الواح ألومنيوم.

وأضاف اللواء عبد المجيد صقر، أن محافظة السويس مؤهلة لتكون قاطرة الصناعة المصرية لتوافر كافة الخدمات والمرافق وبها منطقتين صناعيتين هم منطقة عتاقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشبرا الي اننا علي استعداد لاستقبال اي استثمار جاد، مؤكدا علي تذليل كافة العقبات لإقامة مرحلة جديدة.

قالت نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة ستقوم الفترة المقبلة على دعوة المستثمرين من أجل الاستثمار في السويس نتيجة توافر كافة الإمكانيات وعوامل الناجح لاى رجل أعمال.

وأضافت وزير الهجرة، أن افتتاح يعتبر خطوة كبيرة قبل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتى تنظمه الوزارة في شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى ان زيادة الاستثمارات في مصر سيكون خطوة إيجابية نحو توفير فرص عمل لشباب مصر وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد العضو المنتدب للشركة، أن المصنع ساهم في المشاركة في الخط الثالث لمترو الأنفاق وينتتج 3 ملايين متر من حجم الاستهلاك، مضيفا أن هناك أمل لزيارة خطوط الإنتاج من أجل تغطية السوق المحلي بالكامل.

كما حضر الافتتاح كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندسة مني سعد مدير الاستثمار بمحافظة السويس والمهندس محمد شريف صالح العضو المنتدب للشركة وقيادات جهاز تنمية شمال خليج السويس.

وزير الهجرة خلال كلمتها





وزيرة الهجرة ومحافظ السويس