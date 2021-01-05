اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:20 م
خالد صلاح
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وزيرة المالية السودانية تؤكد أهمية الإيفاء بمتطلبات السلام

الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:01 م
وزيرة المالية السودانية تؤكد أهمية الإيفاء بمتطلبات السلام وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي
أ ش أ

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أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية المكلفة هبة محمد علي، أهمية الإيفاء بمتطلبات السلام، كما وردت في اتفاقيات جوبا كأحد أولويات موازنة العام المالي 2021، وتحسين معيشة المواطنيين في كافة أنحاء السودان.
وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزارة استعرضت أهم بنود ومرتكزات الموازنة مع شركاء السلام وقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، في اجتماع برئاسة الدكتورة هبة محمد علي، وحضور العديد من الخبراء الاقتصاديين من أطراف شركاء السلام، وذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام المالي 2021.
وأكد الاجتماع أهمية تضمين جميع بنود اتفاقيات جوبا للسلام في الموازنة العامة، وتطرق الاجتماع أيضا الى كافة بنود الموازنة، وخاصة التفاصيل الاقتصادية لتنفيذ اتفاقيات السلام، وتمويل صناديق السلام والمفوضيات المختصة، وتوظيف كافة موارد السودان لمصلحة جميع السودانيين.


السودان

هبة محمد على

وزارة المالية السودانية

السلام فى السودان

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