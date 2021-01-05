نائب رئيس جامعة المنوفية يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

المنوفية - محمد فتحى

عقدت اليوم الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة الرابعة لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام 2020/2021 مستهلا المجلس بالتشديد على أهمية الاستمرار فى اتخاذ التدابير الاحترازية فى كافة كليات الجامعة ، للوقاية من الموجة الثانية الشرسة من فيروس كورونا، وتفعيل الطب الوقائى والأمراض المعدية لتجنب انتشارها وتفعيل شعار الوقاية خير من العلاج.

وأشار الباجورى، إلى أن التشخيص المبكر لحالات كورونا يفيد فى حتمية الشفاء التام باذن الله، كما ناشد تضافر جميع الجهود من جمعيات أهلية وأفراد المجتمع، إلى جانب جهود الدولة لاحتواء الأزمة والخروج منها بسلام.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة ، على تفعيل الوزارة لمبادرة زيارة المعزولين فى منازلهم للاطمئنان على سلامتهم وتوفير الأكسجين السائل والاسطوانات، مؤكدا على توافر أنابيب الأكسجين وتوفير 90 سريرا جديدا عناية متوسطة لعلاج الحالات النصف حرجة، كما شدد على أهمية التوعية ونشر ثقافة الاعتدال فى التوعية ضد الفيروس، وعدم التهويل لمراعاة العامل النفسى، وتجنب القلق والذعر الذى يسبب نقص المناعة، وبالتالى يعرضنا أكثر للإصابة بالمرض.

كما ناقش الباجورى، آلية تفعيل برنامج محو الأمية وتعليم الكبار ودعم جهود الجامعة فى المشروع القومى لجعل مصر خالية من الأمية هذا من خلال التعاون المثمر والبناء مع وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة تعليم الكبار لتوفير قواعد بيانات حديثة تساعد فى حصر أعداد الأميين، وتحقيق التواصل الفعال بينهم وبين طلاب وطالبات الجامعة، للوصول إلى الأهداف المنشودة فى أن يمحو كل طالب من الكليات النظرية 4 مواطنين كشرط للتخرج.

كما أدلت الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية فى تصريح لها انه قد قام مايقرب من 8000 طالب وطالبة من طلاب الجامعة بمحو أمية 11959 مواطن على مستوى قرى ومراكز محافظة المنوفية، مناشدة جميع طلاب الجامعة للمشاركة فى هذا المشروع القومى وتحقيق أهدافه السامية.

واختتم الباجورى، الجلسة بالاشادة بمركز الطاقة الجديدة والمتجددة وما يقوم به من جهود بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات الخاصة فى توجيه الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والهيدروجين للاستفادة من أبحاث الجامعة ودمجها برجال الصناعة لتحويل الأفكار الجديدة المفيدة الى اشياء ملموسة يمكن الاستفادة منها فى خدمة المجتمع والبشرية ككل.

وعلى هامش المجلس كرم الباجورى الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد على جهودها المثمرة خلال فترة توليها منصب وكيل معهد الكبد الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما رحب بالدكتورة عزة عبدالعزيز وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث لقيامها بمهام وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤقتا .