ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أكد هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 13 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22063 طنا تشمل 9553 طن يوريا و2830 طن مولاس و830 طن أسمنت و6650 طن رمل و2200 طن فوسفات.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29772 طنا تضم 8000 طن ذرة و5782 طن فول و5760 طن كلوريد ايثيلين و1064 طن ابلاكاش و8676 طن قمح و490 طن خردة، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 506 حاوية مكافئة تضم خضراوات (بطاطس وفاصوليا وقرنبيط وملوخية وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وخس وزيتون وفلفل وسمسم وليمون ولب عباد) وفواكة (فراولة وبرتقال ويوسفي ورمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات السعودية وايطاليا وسلوفينيا ومالطا والمانيا وروسيا .



وسجل عدد الحاويات الوارد 1146 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1176 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123254 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63348 طنا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2722 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة متجه إلى الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3853 شاحنة.

