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مطران شبرا الخيمة وتوابعها يكشف عدد المشاركين بقداس عيد الميلاد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:10 م
مطران شبرا الخيمة وتوابعها يكشف عدد المشاركين بقداس عيد الميلاد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أن قداس عيد الميلاد سوف يقتصر على حضور الكهنة و20 شماسا فقط، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا.

وأكد "الأنبا مرقس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم ويشفى كل مريض، مشيرا إلى أنه سيشارك قداسة البابا تواضروس القداس.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أصدرت تعليمات هامة بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، وقالت فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفى ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية، وهما "إيبارشية البابا" اعتبارًا من اليوم وحتى 31 يناير.


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الانبا مرقس

اخبار القليوبية

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