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محمد بن راشد يتوجه للسعودية للمشاركة فى القمة الخليجية الـ 41

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:19 ص
محمد بن راشد يتوجه للسعودية للمشاركة فى القمة الخليجية الـ 41 محمد بن راشد والملك سلمان - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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توجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم ، إلى السعودية للمشاركة بالقمة الخليجية الـ 41.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ، غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رأس وفد الدولة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي".

ويضم الوفد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

إضافة إلى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية .


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