اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:17 م
محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية يهنئون الأقباط بعيد الميلاد محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
شمال سيناء - محمد حسين

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قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مطرانية الأخوة المسيحيين فى ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية وتباعد اجتماعى بسبب كورونا .

كان فى استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى.

وحرص المحافظ فى بيان أعلنته اليوم محافظة شمال سيناء على تهنئته لجميع المسيحيين، وخاصة المقيمين على أرض شمال سيناء، مشيرا إلى أن أبناء المحافظة من الأقباط يعيشون مع أخوانهم المسلمين حياة مستقرة .

وقدم المحافظ التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا أن يكون 2021 عاما سعيدا على كل المصريين .

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن نكون يدا واحدة فى مواجهة التحديات كما يقول الرئيس دائما.. فلن يستطع شىء أو قوة التأثير علينا بفضل وحدتنا وتمسكنا كمسلمين ومسيحيين .

ونقل المحافظ إلى الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والأخوة المسيحيين تحيات الرئيس الذى يحمل معزة خاصة لكل أهالى سيناء وخاصة شمال سيناء .

وأشار المحافظ إلى حرص الرئيس على تهنئة المسيحيين ومشاركته فى احتفالاتهم كتأكيد من الرئيس على تحقيق آمال الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه دون تفرقة .

من جانبه، أكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، أن ذكرى ميلاد السيد المسيح تحمل الخير والفرح والسرور إلى كل العالم.. خاصة شعب مصر.. كما قدم الشكر والتحية للرئيس ومحافظ شمال سيناء ولجميع القيادات ولرجال قواتنا المسلحة والشرطة الذين يتحملوا كافة الظروف من أجل حماية أمننا القومى وأمن المواطنين على أرض سيناء .

واستعرض الأنبا قزمان فى حديثه الوضع فى العالم عند ميلاد السيد المسيح وما صاحبه من نور وإشراق فى ظهور بشارة الميلاد، مشيرا إلى إنجازات الرئيس فى مختلف المجالات لإسعاد الشعب المصرى كله ولنشر النور فى ربوع البلاد .

كما حرص العميد قائد قطاع التأمين على نقل تحيات قيادات الجيش إلى الأنبا قزمان وكافة الأقباط على أرض سيناء .


سيناء

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