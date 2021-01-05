محافظ أسوان يتابع حادث الصحراوى ويناشد السائقين الالتزام بقواعد المرور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بمقطورة عند الكيلو 45 أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، والذى نتج عنه مصرع عدد 2 مواطنين وإصابة 17 آخرين من السودان الشقيق، حيث تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والخضوع للرعاية الطبية، بينما تم نقل الجثامين لمشرحة أسوان العمومية لتكون تصرف النيابة العامة والتى ستتولى التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان، أن الطريق الصحراوى لم يشهد أى غلق جزئى أو كلى نتيجة هذا الحادث المرورى، حيث تم رفع الأتوبيس رقم ( ب. ي. ج 129) وسيارة النقل رقم ( هـ . س. ل 2158 ) على جانبى الطريق فور وقوع الحادث.

وناشد اللواء عطية، السائقين المترددين على الطرق السريعة بالالتزام بالسرعات المقررة والقواعد والإرشادات المرورية لتفادى وقوع أى حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين .

وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغا فجر اليوم، بوقوع حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحادث.