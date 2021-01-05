اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:11 م
خالد صلاح
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كندا تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:20 م
كندا تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الدوائر الصحية في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، 3 حالات أخرى من سلالة كورونا المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.
وقالت الدكتورة باربرا يافي ، رئيسة قسم الخدمات الطبية في مقاطعة أونتاريو، في مؤتمرها الصحفي اليومي إن الأشخاص الـ3 من سكان منطقة تورونتو الكبرى وجميعهم إما سافروا أو كانوا على اتصال وثيق بشخص سافر مؤخرا.
وأضافت يافي: "يتم تنفيذ إدارة الحالة والاتصال من قبل وحدات الصحة العامة ذات الصلة". "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لتذكير سكان أونتاريو بضرورة السفر فقط عند الضرورة القصوى. وفي حالة السفر، يجب الحفاظ على الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند العودة إلى البلاد."
وتعتبر السلالة البريطانية للفيروس أكثر عدوى وانتشر بسرعة عبر جنوب إنجلترا. كما تم اكتشافه في عدد من البلدان الأخرى مؤخرًا ، بما في ذلك كندا.
وترتفع حالات الإصابة بالسلالة الجديدة بذلك في أونتاريو إلى 6 حالات حتى الآن.


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