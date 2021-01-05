اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:11 م
خالد صلاح
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فض 5 تجمعات أفراح وتحرير محاضر لـ305 مواطنين خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة بالمنيا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:25 م
فض 5 تجمعات أفراح وتحرير محاضر لـ305 مواطنين خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة بالمنيا جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أن تلك الجهود أسفرت في يومها الثاني، عن تحرير محاضر لـ 305 شخص مخالف لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم.

كما تم فض 5 تجمعات لإقامة الافراح، بمراكز بنى مزار، ومطاي، والمنيا، ومنع الباعة من التجمع لإقامة سويقة الاثنين، الأكثر ازدحاما وتكدسا بالمواطنين ببنى مزار، كما تم غلق 6 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وتم التحفظ على 46 (شيشة)، بمركزي المنيا، وبنى مزار.

أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدء من أول أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

 


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