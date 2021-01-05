طوكيو (أ ش أ)

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن نحو نصف الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها في البلاد تتواجد بالعاصمة التي تشهد أيضًا تزايد عدد الحالات الحرجة، فيما يحذر المسئولون من احتمال انهيار النظام الطبي.