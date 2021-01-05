وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، قد حثوا الحكومة اليابانية السبت الماضي على إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مجددًا.