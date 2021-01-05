ضبط مصنع صابون بدون ترخيص بالقليوبية به 7 أطنان منتج مجهولة المصدر

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية، مصنع صابون سائل بدون ترخيص عثر بداخله على 7 طن صابون سائل ومستلزمات انتاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الجداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية تفيد قيام حملة تموينية استهدفت مصنع للصابون السائل تبين أن به 7 طن صابون ومستلزمات انتاج مجهولة المصدر، كما تم ضبط 692 عبوة منظفات صناعيه مختلفة الانواع منتج نهائى بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.