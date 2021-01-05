صور.. بايدن يبدأ حملته لدعم مرشحى الحزب الديمقراطى لمجلس الشيوخ فى جورجيا

وكالات

بدأ الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن حملته لدعم مرشحى الحزب الديمقراطى لعضوية مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا، فى ظل اشتداد المنافسة على المقاعد الأخيرة، والتى تحدد هوية الأغلبية به.

ويدعم بايدن ونائبته كامالا هاريس كلا من المرشحين الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ جون أوسوف ورافائيل وارنوك.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن جون أوسوف ورافال وارنوك، المرشحين الديمقراطيين فى انتخابات الإعادة على مقعدى مجلس الشيوخ بولاية جورجيا يتقدمان على منافسيهما الجمهوريين، مع استمرار تسبب الرئيس ترامب فى مصاعب لشاغلى المقعدين الجمهوريين.