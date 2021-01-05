اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بايدن يبدأ حملته لدعم مرشحى الحزب الديمقراطى لمجلس الشيوخ فى جورجيا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:02 ص
صور.. بايدن يبدأ حملته لدعم مرشحى الحزب الديمقراطى لمجلس الشيوخ فى جورجيا الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن حملته لدعم مرشحى الحزب الديمقراطى لعضوية مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا، فى ظل اشتداد المنافسة على المقاعد الأخيرة، والتى تحدد هوية الأغلبية به.

ويدعم بايدن ونائبته كامالا هاريس كلا من المرشحين الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ جون أوسوف ورافائيل وارنوك.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن جون أوسوف ورافال وارنوك، المرشحين الديمقراطيين فى انتخابات الإعادة على مقعدى مجلس الشيوخ بولاية جورجيا يتقدمان على منافسيهما الجمهوريين، مع استمرار تسبب الرئيس ترامب فى مصاعب لشاغلى المقعدين الجمهوريين.
 
المرشح الديمقراطى أوسوف يحى أنصاره
المرشح الديمقراطى أوسوف يحى أنصاره
المرشح الديمقراطى جون أوسوف
المرشح الديمقراطى جون أوسوف
انتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا تحسم هوية الأغلبية
انتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا تحسم هوية الأغلبية
بايدن ومرشحى الحزب الديمقراطى يقدمون التحية لأنصارهم
بايدن ومرشحى الحزب الديمقراطى يقدمون التحية لأنصارهم
بايدن يراهن على السيطرة على الكونجرس حال الفوز بجورجيا
بايدن يراهن على السيطرة على الكونجرس حال الفوز بجورجيا
جو بايدن لدى وصوله إلى ولاية جورجيا
جو بايدن لدى وصوله إلى ولاية جورجيا
جو بايدن يستعد للتنصيب بدعم مرشحيه فى جورجيا
جو بايدن يستعد للتنصيب بدعم مرشحيه فى جورجيا
جو بايدن يلقى كلمة لدعم مرشحى حزبه
جو بايدن يلقى كلمة لدعم مرشحى حزبه

 


جو بايدن

كامالا هاريس

الحزب الديمقراطى

انتخابات مجلس الشيوخ

جورجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا يحدث فى جورجيا اليوم؟.. بايدن وترامب يتوجهان للولاية لدعم مرشحى الحزب الديمقراطى والجمهورى قبل انتخابات الإعادة غدا.. النتيجة تحدد الأغلبية فى الشيوخ.. ومطالب بالتحقيق مع الرئيس بعد مكالمة ضغط لقلب النتيجة

الإثنين، 04 يناير 2021 08:45 م

نيوزويك: تقدم بسيط للمرشحين الديمقراطيين فى انتخابات الإعادة بولاية جورجيا

الإثنين، 04 يناير 2021 04:13 م

انتخابات جورجيا الثلاثاء المقبل تحسم السيطرة على مجلس الشيوخ وبرنامج بايدن

الأحد، 03 يناير 2021 03:08 م

باراك أوباما يحشد أنصاره قبل جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا

السبت، 02 يناير 2021 08:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة