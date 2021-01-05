شمال سيناء تواصل حملات التعقيم للأسواق والمنشآت لمواجهة كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عملها لليوم السابع على التوالى حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن الحملة أطلقها يوم الثلاثاء الماضى عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء الساعة بالعريش وشملت شورع 23 و 26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها، علاوة على استكمال الحملة لتشمل: ضاحيتى السلام والريسة ومنطقتى أبو صقل وعاطف السادات والمناطق المحيطة بهم .

وأكد المحافظ، مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن فى الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، منوها إلى فرض غرامات على المخالفين واغلاق المنشآت المخالفة .

من جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن حملة اليوم شملت: منطقتى حى العبور والمرحلة الرابعة من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بهما من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور عبادة، إلى جانب الأسواق وأماكن التجمعات والمدارس باشتراك فرق الرش والتطهير والتعقيم من الصحة والطب البيطرى ومتطوعى الهلال الأحمر بمشاركة فريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية علي مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا، منوها إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية، إلى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها، معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة.

من جهة أخرى، تقوم باقى مراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم موازية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.