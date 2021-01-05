شبورة كثيفة بطريق الإسكندرية الزراعى.. وتواجد رجال المرور.. بث مباشر

القليوبية _ إبراهيم سالم

أجرى "اليوم السابع"، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من محافظة القليوبية، بثا مباشرا بطريق " القاهرة _ الإسكندرية" الزراعى، لرصد حالة الطقس والحالة المرورية، والتى أظهرت إنعدام للرؤية نتيجة إنتشار شبورة كثيفة منشرة في كلا الإتجاهين، وسط ترقب من جانب المواطنين والسائقين، وانتشار مكثف من قبل رجال المرور على جانبى الطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القليوبية، سائقى السيارات القادمة من الإتجاهين ضرورة توخي الحذر وعدم السرعة الزائدة، لوجود شبورة كثيفة وانعدام للرؤية علي الطريق، حرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر وتجنب الخسائر.