وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي سلم الرسالة إلى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير على هامش انعقاد مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة العُلا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين ، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.