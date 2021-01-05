اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:44 م
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رئيس وزراء بريطانيا: عدد مرضى كورونا بالمستشفيات أعلى بنسبة 40% من الذروة الأولى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:09 م
رئيس وزراء بريطانيا: عدد مرضى كورونا بالمستشفيات أعلى بنسبة 40% من الذروة الأولى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب اليوم الثلاثاء، إن عدد مرضى فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا أعلى الآن بنسبة 40% مما كان عليه الوضع في الذروة الأولى للمرض في أبريل الماضي.
وأضاف جونسون، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أنه يحاول وضع "درعاً غير مرئي" حول كبار السن والضعفاء في شكل تطعيم للحماية من المرض.
وأعلن جونسون أن واحداً من بين كل 4 أشخاص من أكثر الفئات ضعفاً سيحصلون خلال 2-3 أسابيع على "درجة كبيرة من المناعة".


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كورونا فى بريطانيا

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