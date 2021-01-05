رئيس جامعة بنها: اتحادات الطلاب هى نهر متجدد للقيادات الشابة سنويا

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، لقاء مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح كحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وخلال اللقاء أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي، مشيرا إلى أن نجاح أي نشاط طلابى يرتبط بمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب وأن الجامعة لا تفرض أية أنشطة على الطلاب.

وقال "السعيد"، إن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد للقيادات الشابة، ويتعلم فيها الطلاب الخدمة العامة باعتبارهم هم المسئولين عن نقل أفكار الطلاب لإدارة الكلية لذلك كانت الجامعة حريصة على أن تكون كافة الكيانات الطلابية ممثلة داخل الاتحادات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه لسرعة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة قامت الجامعة بتخصيص "واتس أب" للتعرف علي مقترحاتهم والرد عليها بالإضافة للصفحة الرسمية لجامعة بنها علي "الفيس بوك"، مطالبا الطلاب بالمشاركة فيها وإبداء مقترحاتهم.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حريصة علي التواصل مع الاتحادات الطلابية لأن له دور موثر وفعال، فهو يمثل ما يقرب من 95 ألف طالب، موضحا أنه صوت الطلبة وأن الجامعة وقيادتها حريصة على الاستماع للطلاب والتعرف علي مشاكلهم وايجاد حلول تكون قابلة للتطبيق.

وأضاف، أن الطلاب هم محور العملية التعليمية، مطالبا الطلاب بالتواصل مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أي مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.

من جانبه، وجه الدكتور خالد عيسوي، الشكر لاتحاد الطلاب القدامي لما قدمه خلال العام الماضي من مساعدة الطلاب خلال جائحة كورنا من خلال مساعدة الطلاب في رفع أبحاثهم والتواصل مع الطلاب وحل مشاكل كثيرة داخل الكليات.

اجتماع رئيس جامعة بنها مع رؤساء الاتحادات الطلابية



جانب من الاجتماع



خلال الاجتماع