اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها: اتحادات الطلاب هى نهر متجدد للقيادات الشابة سنويا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:32 م
رئيس جامعة بنها: اتحادات الطلاب هى نهر متجدد للقيادات الشابة سنويا اجتماع رئيس جامعة بنها مع رؤساء الاتحادات الطلابية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، لقاء مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح كحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وخلال اللقاء أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي، مشيرا إلى أن نجاح أي نشاط طلابى يرتبط بمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب وأن الجامعة لا تفرض أية أنشطة على الطلاب.

وقال "السعيد"، إن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد للقيادات الشابة، ويتعلم فيها الطلاب الخدمة العامة باعتبارهم هم المسئولين عن نقل أفكار الطلاب لإدارة الكلية لذلك كانت الجامعة حريصة على أن تكون كافة الكيانات الطلابية ممثلة داخل الاتحادات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه لسرعة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة قامت الجامعة بتخصيص "واتس أب" للتعرف علي مقترحاتهم والرد عليها بالإضافة للصفحة الرسمية لجامعة بنها علي "الفيس بوك"، مطالبا الطلاب بالمشاركة فيها وإبداء مقترحاتهم.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حريصة علي التواصل مع الاتحادات الطلابية لأن له دور موثر وفعال، فهو يمثل ما يقرب من 95 ألف طالب، موضحا أنه صوت الطلبة وأن الجامعة وقيادتها حريصة على الاستماع للطلاب والتعرف علي مشاكلهم وايجاد حلول تكون قابلة للتطبيق.

وأضاف، أن الطلاب هم محور العملية التعليمية، مطالبا الطلاب بالتواصل مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أي مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.

من جانبه، وجه الدكتور خالد عيسوي، الشكر لاتحاد الطلاب القدامي لما قدمه خلال العام الماضي من مساعدة الطلاب خلال جائحة كورنا من خلال مساعدة الطلاب في رفع أبحاثهم والتواصل مع الطلاب وحل مشاكل كثيرة داخل الكليات.

اجتماع رئيس جامعة بنها مع رؤساء الاتحادات الطلابية

اجتماع رئيس جامعة بنها مع رؤساء الاتحادات الطلابية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

رئيس جامعة بنها مع أعضاء اتحاد الجامعة
رئيس جامعة بنها مع أعضاء اتحاد الجامعة

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

اتحاد طلاب جامعة بنها

رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

اخبار جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجامعات تلجأ للمنصات لاستكمال العام الدراسى.. جامعة بنها: منصة التعليم عن بعد جاهزة لاستقبال الطلاب.. وطنطا: استمرار الدراسة أون لاين وتصحيح الامتحانات التى أداها الطلاب.. وكفر الشيخ: الدراسة مستمرة لـ14 يناير

السبت، 02 يناير 2021 05:30 م

جامعة بنها تمنح العاملين إجازة بالتناوب لمواجهة كورونا.. تعرف على المستحقين

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:01 م

رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:42 م

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:07 م

مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:13 م

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة