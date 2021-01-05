رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب بفتح الحدود السعودية القطرية

كتبت - هند المغربي

رحب فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار إعادة فتح الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية قائلا: "هذه خطوة مهمة للغاية لتحقيق المصالحة في منطقة الخليج"

وأضاف بوزكير أؤيد بقوة مساهمات الكويت ونشجع على حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية.

ووفقا لوكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية.

وذكرت وسائل إعلام خليجية مساء أمس الاثنين، أن الديوان الأميرى فى قطر أعلن أن الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في محافظة العلا بالمملكة السعودية.

وأوضحت صحف كويتية وسعودية، أن تأكيد مشاركة أمير قطر، تأتي بعد أعلان وزير الخارجية الكويتي أن السعودية ستعاود فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، بناء على اتفاق لإنهاء المقاطعة منذ منتصف عام 2017.