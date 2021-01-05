دعوى قضائية تتهم ترامب بالاستيلاء على ميراث بملايين الدولارات يخص ابنة أخيه

كتبت رباب فتحى

يسعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الحصول على قرار برفض الدعوى القضائية التى تزعم فيها ابنة أخيه أنه احتال عليها بسبب ميراث قيمته عشرات الملايين من الدولارات، متهماً إياها بتبني "نظريات المؤامرة" في سعيها لاستهدافه بدعاوى قضائية بعد مغادرته البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال محامو الرئيس، إن ماري ترامب تخلت عن ادعاءاتها في تسوية عام 2001 مع أفراد أسرتها بشأن ملكية الوالد فريد ترامب الأب، الذي توفى عام 1999، وفقًا لتقارير رويترز.

وقالوا أيضًا إن مارى ترامب انتظرت وقتًا طويلاً لتتهم دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب بارى وشقيقه الراحل روبرت ترامب بمحاولة "إخراجها" من ميراثها، بالاعتماد بدلاً من ذلك على تقرير نيويورك تايمز لعام 2018 بشأن المسائل الضريبية المتعلقة بالأسرة.

وتابع المحامون، الذين يمثلون أيضًا ضيعة روبرت ترامب ، في تقرير لهم أمس في نيويورك: "المدعية وجهت اتهامات غريبة ومثيرة للريبة في شكواها، المليئة بنظريات المؤامرة التي تلائم سيناريو هوليوود أكثر من المرافعة في دعوى قضائية".

وقالوا إن "الغرض الحقيقي" من الدعوى القضائية هو "إضعاف النفوذ السياسي للرئيس خلال فترة ما بعد الرئاسة من خلال إشراكه في الدفاع عن دعاوى قضائية لا حصر لها".

وقدمت ماري ترامب ، طبيبة نفسية تبلغ من العمر 55 عامًا ، بعض ادعاءاتها في كتابها الأكثر مبيعًا: "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم."